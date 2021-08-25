الاطاحة بمخرج تلفزي يزرع الماريخوانا في منزله

تمكّنت فرقة الشرطة العدلية باريانة المدينة من الاطاحة بشاب يعمل مخرجا تلفزيا اثر تورطه في زراعة مادة ” الماريخوانا” وتحويلها إلى مخدرات.

وجاء في محاضر البحث أن معلومة وردت على أعوان الأمن مفادها تورط شاب يقطن في منطقة المنازه في زراعة نبتة الماريخوانا، وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، تمت مداهمة الشقة، وتم ضبط المخرج التلفزي وكان في ضيافته ممثل تلفزي.

وبتفتيش الشقة تفتيشا دقيقا، تفطن الأعوان إلى ان المخرج التلفزي، يزرع الماريخوانا في مزهرية كبيرة الحجم وقام بوضعها بشرفة الشقة ويصل طول النبتة الى متر ونصف، كما تم حجز معدات يشتبه في استعمالها لتحويل النبتة إلى مادة مخدرة صالحة للاستهلاك.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمخرج التلفزي والابقاء على الممثل بحالة سراح، على ذمة البحث.