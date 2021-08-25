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الكشف عن مركز تدليك بسوسة معدّ لممارسة البغاء.. وهذه حصيلة الايقافات #خبر_عاجل

2021/08/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 بطاقات إيداع بالسجن ضد 11 شخصا أغلبهم فتيات، بتهمة ممارسة البغاء السري والمشاركة والتوسط في ذلك.

وجاءت عملية إيقافهم وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم محكمة سوسة 1  أنور جابري عقب تشكيات وردت لفائدة مركز الأمن الوطني سهلول من مواطنين مفادها استغلال بعض المحلات المعدة للتدليك للقيام بأعمال مشبوهة.

ووفق موزاييك أف أم تمت مداهمة مركزي تدليك بسهلول في إطار حملات أمنية هادفة نظمها مركز الأمن مرجع النظر، فتم ضبط  أربعة أشخاص (ثلاث فتيات وكهل) في مركز التدليك الأول وتمت إحالة أربع فتيات أخريات بحالة تقديم. أما المركز الثاني، فتم إيقاف صاحبة المحل وعاملتين ورجل بعد ضبطهم في وضع مستراب.

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