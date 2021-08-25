200 ألف جرعة من التلاقيح و80 مكثف اكسجين ومسلتزمات صحية تصل إلى تونس

حلت مساء اليوم الأربعاء بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة جزائرية على متنها 200 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19، و80 مكثف أوكسجين ومستلزمات صحية منحتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى تونس في إطار دعم جهودها لمكافحة هذه الجائحة، وفق ما أعلنه بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.

وتوجهت رئاسة الجمهورية، في هذا البلاغ، “بجزيل الشكر وبالغ التقدير للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على مواصلة المدّ التضامني النبيل، الذي يعكس متانة علاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، ويزيد في ترسيخ قيم التآزر والإيثار القائمة بين الشعبين الشقيقين”.

وتم تسلم هذه التلاقيح والمعدات بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، والمكلف بتسيير وزارة الصحة، علي مرابط، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس، عزوز باعلال.