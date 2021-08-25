المهدية: وفاة 13 مصابا بفيروس كورونا المستجد وتعافي 86 آخرين

رصدت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الأربعاء، 13 حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، 4 بالمهدية و3 بالجم وحالتان (02) بالشابة وحالة واحدة بكل من سيدي علوان وملولش وقصور الساف وهبيرة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ624 عينة تسجيل تعافي 86 مصابا، مقابل 158 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لتبلغ نسبة العينات الإيجابية اليومية 25 بالمائة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 45 بملولش و41 بقصور الساف 35 بالشابة و21 بالمهدية و9 بالسواسي و3 بأولاد الشامخ وإصابتين (02) بسيدي علوان وإصابة واحدة بكل من شربان والجم.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 23077 إصابة من بينها 20623 حالة شفاء و670 حالة وفاة و1784 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 570 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 154043 من بينهم 47044 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.