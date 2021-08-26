عاجل: هذا ما كشفته التحقيقات الأوليّة بخصوص وفاة خطيبين داخل سيارتهما

قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي بها أنور جابري إن الأبحاث الأولية أثبتت أن سبب وفاة الخطيبين بمنطقة بوحسينة أمس مرده تسرب الغاز داخل السيارة مما أدى إلى اختناقهما.

وأضاف جابري في تصريح اذاعي أن آثار الحروق التي كانا يحملانها وتم معاينتها متأتية من درجة الحرارة المرتفعة نتيجة اشتغال السيارة لمدة طويلة داخل المستودع.

ويذكر ان منطقة بوجسينة من ولاية سوسة اهتزت البارحة على وقع فاجعة اليمة تمثلت في وفاة شاب وخطيبته داخل سيارته متأثران بحروق بليغة بعد إختناقهما.

والهالكان هما طالبان بكلية الطب بصدد الإعداد والتحضير لامتحان التخصص في الطب ‘residanat’ وفق ما أكده الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 أنور جابري لموزاييك.

ويشار إلى أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا في الموضوع.