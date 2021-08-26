نحو تقديم جرعة ثانية من جونسون و جرعة ثالثة من التلاقيح الأخرى: أنيس قلوز يوضح

أفاد عضو الحملة الوطنية للتلقيح، أنيس قلوز ، اليوم الخميس 26 أوت 2021، بأنه لم يتمّ تسجيل حالات وفاة بفيروس كورونا في صفوف من استكملوا التلقيح بجرعتيه، مؤكّدا أنه تم تسجيل وفيات خاصة في صفوف كبار السن، لكن أسبابها اخرى وليست الفيروس، وفق تعبيره.

وأضاف قلوز في تصريح لإذاعة “موزاييك”، أنّ التوجه إلى جرعة ثالثة من لقاح كورونا ما يزال مرتبطا بما ستقرّه منظمة الصحة العالمية بعد استكمال الدراسات المجراة حاليا على اللقاحات.

وأكد أنّ هناك بلدان أقّرت الجرعة الثالثة، والتي ستكون من 6 إلى 8 اشهر بعد الجرعة الاولى، لكنها موجهة فقط لمن مناعتهم ضعيفة”.

وبخصوص الجرعة الثانية من لقاح جونسون أند جونسون، قال عضو الحملة الوطنية للتلقيح ”في تونس هذا غير مطروح حاليا”.