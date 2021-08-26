عاجل: حجز مبالغ ماليّة ضخمة بسوسة.. وهذه التفاصيل

تمكنت مصالح الديوانة يوم أمس الأربعاء 25اوت 2021 من حجز مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 641ألف دينار إضافة إلى 773صك بنكي قيمتها الجملية فاقت 5.5 مليون دينار وذلك على إثر عملية مداهمة لعدد من المحلات التابعة لأطراف ضالعة في التهريب بجهة سوسة.

وقد انطلق هذا العمل بمهام استعلامية شاركت فيها فرق تابعة لإدارة الأبحاث الديوانية وإدارة الحرس الديواني ومكتب الأمن الديواني مكنت من اختراق إحدى شبكات التهريب وتحديد معطيات دقيقة حول نشاطها.

وفي الإطار نفسه، أحبطت مصالح الحرس الديواني بكل من صفاقس وبن قردان محاولات تهريب عملة تونسية تم على إثرها حجز 90الف دينار بعد مداهمة محل بجهة صفاقس وحجز 180ألف دينار بجهة بن قردان بعد إخضاع سيارة للتفتيش الدقيق من قبل دورية تابعة للحرس الديواني ببن قردان على مستوى مفترق واد فسي بالطريق الوطنية رقم1.