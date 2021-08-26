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حفيّظ حفيّظ يرد على نجيب الشابي ويكشف موقف الاتحاد من مبادرته

2021/08/26 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اكد حفيظ حفيظ الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل انه لا يمكن لنجيب الشابي او غيره ان يورط الاتحاد في اجنداته.

وكتب حفيظ في تدوينة نشرها مساء يوم امس الاربعاء 25 اوت 2021 على صفحته بموقع فايسبوك ” لا احد يمكنه ان يورط الاتحاد في اجنداته ..لا نجيب الشابي ولا غيره ..”

واضاف ” الاجراءات الاستثنائية التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية في الفصل 80 اجراءات نابعة من ارادة الشعب ..لا عودة لما قبل 25 جويلية 2021.”

وجاءت تدوينة حفيظ ردا على تصريح لنجيب الشابي رئيس حزب الامل يوم امس قال فيه “ان توجههم للاتحاد العام التونسي للشغل ياتي لخلق قوة تقف أمام رئيس الجمهورية لأن الرئيس خرج عن الشرعية”.

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