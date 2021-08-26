المهدية:نسبة إشغال أسرة الانعاش بمستشفى الطاهر صفر تعاود الصعود إلى أقصاها

عاودت نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية، اليوم الخميس، الارتفاع إلى 100 بالمائة، بعد استقبال عدد هام من مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت نتائج التحاليل الطبية لـ572 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 194 إصابة جديدة وتعافي 119 مصابا، بالإضافة إلى ثلاث حالات وفاة (بمعتمديات سيدي علوان والمهدية والسواسي).

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 40 بالمهدية و39 بسيدي علوان و29 بملولش و26 بشربان و19 بقصور الساف و16 بالسواسي و9 بالجم و8 بهبيرة إلى جانب 5 إصابات بالشابة وإصابتين (02) ببومرداس وإصابة واحدة بأولاد الشامخ.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 23271 إصابة بالفيروس التاجي منها 29739 حالة شفاء و673 حالة وفاة و1859 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 750 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد فيروس كورونا، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 154793 من بينهم 47534 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.