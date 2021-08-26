نابل: اتفاق بخصوص تسوية وضعية عمال مصنع كوابل السيارات بسليمان بتمكينهم من مستحقاتهم المالية

خلصت الجلسة الصلحية التي انعقدت اليوم الخميس بمقر معتمدية سليمان، في إطار متابعة وضعية عمال مصنع كوابل السيارات بسليمان، إلى اتفاق يقضي بالخصوص بتمكين العمال من مستحقاتهم المالية وصرفها غدا الجمعة 27 أوت، وفق ما أفاد به “واتط، والي نابل، محمد رضا مليكة.

وأشار مليكة إلى أن الشركة تعهدت بمقتضى محضر هذه الجلسة الصلحية، التي التأمت لمتابعة تنفيذ اتفاق 23 أوت الذي أبرم بمقر ولاية نابل، بتصفية حساب المستحقات القانونية للعملة المتخلدة بذمتها.

وقررت إدارة الشركة، في ذات السياق، منح العملة المتعاقدين المنتهية عقودهم يوم 20 أوت مساعدة مالية إضافية ذات صبغة اجتماعية، في شكل تنفيل بقيمة أجرة شهر عمل كامل (أجر أساسي ومنح)، على أن يقع صرفه مع صرف بقية المستحقات المالية المتفق عليها.

وأقر محضر الجلسة الصلحية، من جهة أخرى، أن يكون صرف مبالغ المستحقات المالية والمنحة، مقابل إمضاء العملة على وصولات تصفية كل الحسابات، مع التزامهم بفك الاعتصام بمقر الشركة والامتناع نهائيا عن منع أي كان من دخول المؤسسة.