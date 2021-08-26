تطاوين : تسجيل حالة وفاة واحدة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين اليوم الخميس خالة وفاة واحدة ناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا في معتمدية تطاوين الشمالية وبذلك ارتفع عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشّيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي في 477 حالة تتوزع الى 208 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و113 حالات وفاة في تطاوين الجنوبية و 75 في غمراسن و28 في رمادة و15 في بني مهيرة و15 في البئر الاحمر و12 في الصمار و8 في ذهيبة.

وسجّلت الادارة الجهوية للصحة أيضا خلال الساعات 24 الماضية 45 اصابة جديدة بكوفيد-19 تتوزع الى 20 اصابة في تطاوين الشمالية 10 اصابات في غمراسن و07 اصابات في تطاوين الجنوبية 04 اصابات في رمادة واصابتان في البئر الاحمر واصابة واحدة في كل من الصمار وذهيبة وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية الى 11945 اصابة مؤكدة منها ما تشمل 14 مصابا يخضعون الان للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين وثلاثة مصابين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي بغمراسن ومصابين اثنين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.