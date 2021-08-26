رئيس الدّولة يشرف على موكب توديع بعثة عسكريّة تونسيّة لجمهوريّة إفريقيا الوسطى

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس بالقاعدة العسكرية بالعوينة، على موكب توديع البعثة العسكرية التونسية التي ستشارك في الوحدة الجوية للتدخل السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأكّد رئيس الدولة، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهوريّة، أن تونس تؤمن بالأمن والسلم في الداخل وفي الخارج، وأنه ليس من قبيل الصدفة أن تجدّد منظمة الأمم المتحدة التعويل على القوات العسكرية التونسية الباسلة، مشدّدا على أن هذه المشاركة تحمل عدّة عبر ومعان إذ تؤكّد على أن مؤسسات الدولة تواصل العمل بالرغم من الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

كما أسدى تعليماته لأداء هذه المهمة الأمميّة الجديدة بنفس روح البذل والعطاء وبنفس قواعد الانضباط المشهود بها للقوات المسلحة العسكرية التونسية.