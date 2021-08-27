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بنزرت: اللجنة الاستشارية للمؤسسات التربوية الخاصة تصادق على احداث 04 مؤسسات تعليمية خاصة جديدة

2021/08/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

صادقت اللجنة الاستشارية للمؤسسات التربوية الخاصة بولاية بنزرت هذا الأسبوع، على احداث 04 مؤسسات تعليمية خاصة جديدة بعدد من المعتمديات، ستنطلق في العمل مع بداية السنة الدراسية الجديدة 2021/2022، وفق ما أفاد به مصدر جهوي مسؤول (وات).

وأوضح المصدر ذاته ان من بين المؤسسات التعليمية الخاصة الجديدة، مدرسة اعدادية بمنطقة منزل بورقيبة و03 مدارس للتعليم الابتدائي بمعتمديات ماطر وبنزرت الشمالية ومنزل جميل

يشار الى ان اجتماع اللجنة الاستشارية للمؤسسات التربوية الخاصة تم تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي، وسير اشغالها الكاتب العام للولاية حمادي بن عمر بحضور أعضاء اللجنة من المصالح والإدارات الفنية والتربوية والأمنية والصحية.

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