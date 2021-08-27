الكاف-كوفيد19: رصد 3 وفيات و 89 إصابة جديدة من مجموع 194 عيّنة تحليل

ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” في ولاية الكاف إلى 632 وفاة وإجمالي الاصابات المؤكدة إلى 18 ألفا و135 حالة، وذلك بعد الكشف عن نتائج 194 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 25 أوت والتي أكدت 3 وفيات بالوباء إلى جانب اثباتها 89 إصابة جديدة، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي نشرته، اليوم الجمعة، الادارة الجهوية للصحة بالكاف.

وقال رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ”وات”، “إن الجهة انتقلت من مرحلة الانتشار المرتفع جدا إلى مرحلة المرتفع، حيث لا يزال مؤشر الخطر مهمّا خاصة في ظلّ ارتفاع عدد الاصابات اليومي”، حسب تأكيده.

وأضاف، في سياق متصل، أن عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات يعرف حاليا استقرارا في حدود 69 شخصا، 14 منهم في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، وذلك بالتوازي مع استقرار عدد الحالات النشيطة، خلال الايام العشرة الاخيرة، في حدود 950 حالة.

وجدّد الجمني تأكيده، في هذا الإطار ،على ضرورة مواصلة العمل بمقتضيات البرتوكول الصحي في كل عناصره حفاظا على سلامة الجميع، على حد تعبيره.