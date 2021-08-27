هذا ما تقرّر بخصوص فتح الحدود البريّة مع ليبيا

قال المدير العام للصحة العسكرية، طبيب مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة 27 أوت 2021، إنّ الحدود البرية مع ليبيا لن تفتح إلّا بعد تحيين البروتوكولات الصحية من قبل لجنة مشتركة بين اللجنة العلمية بتونس ونظيرتها في ليبيا من أجل حماية البلدين.

وأكّد الفرجاني في تصريح لإذاعة “شمس اف ام”، انه ليس للحدود البرية والبحرية والجوية نفس الخاصيات مشيرا الى ان الحدود البرية تشهد اكثر ضغطا واقبالا من المسافرين.

واضاف انه كان هناك بروتوكول صحي معمول به على مستوى المعابر البرية وانه تتعين ملاءمته مع الوضع الوبائي الحالي.