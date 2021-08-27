حركة النهضة تقرّر رفع قضيّة ضدّ هذه الصحيفة

عبرت حركة النهضة، في بلاغ اليوم الجمعة 27 أوت 2021، عن “استنكارها الشديد إقدام صحيفة الأنوار التونسية التي دأبت الترويج للإفتراءات والإشاعات بهدف استهداف التجربة الديمقراطية قصد تقويضها وبهدف الدفع نحو مزيد تأزيم الوضع بخلفية إقصائية واستئصالية”.
وأعلنت الحركة عن “تكليف المكتب القانوني للحركة برفع شكاية عاجلة في الغرض ضد الصحيفة المذكورة والصحفي فؤاد العجرودي صاحب التحقيق الكاذب وضد كل من سيكشف عنه التحقيق من الضالعين في هذه الجريمة النكراء التي ترنو إلى المساس بالأمن القومي للبلاد ومحاولة الإساءة لرئيس الجمهورية”.
كما دعت كافة وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار والترويج لهذه الإفتراءات والإشاعات واحترام القانون المنظم للمهنة وأخلاقياتها.