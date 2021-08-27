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حركة النهضة تقرّر رفع قضيّة ضدّ هذه الصحيفة

2021/08/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

عبرت حركة النهضة، في بلاغ اليوم الجمعة 27 أوت 2021، عن “استنكارها الشديد إقدام صحيفة الأنوار التونسية التي دأبت الترويج للإفتراءات والإشاعات بهدف استهداف التجربة الديمقراطية قصد تقويضها وبهدف الدفع نحو مزيد تأزيم الوضع بخلفية إقصائية واستئصالية”.

وأعلنت الحركة عن “تكليف المكتب القانوني للحركة برفع شكاية عاجلة في الغرض ضد الصحيفة المذكورة والصحفي فؤاد العجرودي صاحب التحقيق الكاذب وضد كل من سيكشف عنه التحقيق من الضالعين في هذه الجريمة النكراء التي ترنو إلى المساس بالأمن القومي للبلاد ومحاولة الإساءة لرئيس الجمهورية”.

كما دعت كافة وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار والترويج لهذه الإفتراءات والإشاعات واحترام القانون المنظم للمهنة وأخلاقياتها.

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