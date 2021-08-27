سائق سيّارة أجرة يستولي على أموال ومصوغ حريفته.. وهكذا تمّت الاطاحة به

تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من القاء القبض على سائق سيارة اجرة تورط في الاستيلاء على اموال ومصوغ حريفته.

وتفيد محاضر البحث ان الحريفة وهي امرأة مسنة اوصلها السائق الى وسط العاصمة وعند نزولها استولى على حقيبتها وبداخلها مصوغ ومبلغ مالي قدره 600 دينار وانطلق بالسيارة الى وجهة مجهولة، وفق ما أفاد به مصدر امني لموزاييك.

وأفادت الأبحاث المجراة انه بالاطلاع على تسجيلات كاميرا احد المحلات القريبة من مكان نزول المسنة، تم تحديد هوية سيارة الاجرة ومن ثم هوية سائقها عند حصول الواقعة، لتتم مداهمة منزله بجهة وادي الليل، وحجز المسروق واعادته الى صاحبته.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالسائق على ذمة البحث الى حين احالته على أنظار القضاء .