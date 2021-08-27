تطاوين : تسجيل 33 اصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة في ولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية 33 إصابة جديدة بكوفيد-19 تتوزع الى 09 إصابات في تطاوين الشمالية 08 اصابات في كل من غمراسن و تطاوين الجنوبية 03 اصابات في كل من رمادة و البئر الاحمر واصابتان في ذهيبة وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية الى 11978 إصابة مؤكّدة منها ما تخصّ 18 مصابا يخضعون الان للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين وثلاثة مصابين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي بغمراسن وثلاثة مصابين اخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين اليوم الجمعة اية حالة وفاة ناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا في معتمدية تطاوين الشمالية وقد استقر عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشّيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي في 477 حالة تتوزع الى 208 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و113 حالات وفاة في تطاوين الجنوبية و 75 في غمراسن و28 في رمادة و15 في بني مهيرة و15 في البئر الاحمر و12 في الصمار و8 في ذهيبة.