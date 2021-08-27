بنزرت : انزلاق حافلة صغيرة الحجم بمنطقة “الذروة”

جدّ عشية اليوم حادث انزلاق حافلة خاصة صغيرة الحجم كانت تقلّ مجموعة من الركاب في رحلة عشوائية قادمة من ولاية صفاقس في اتجاه منطقة دار الجنة في معتمدية بنزرت الجنوبية ، وذلك على مستوى منطقة “الذروة” من عمادة “الحويشات” أسفر عن اصابة 5 اشخاص ممن كانوا على متنها بإصابات متفاوتة ونقلهم على جناح السرعة للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، وفق ما افاد به مراسل (وات) رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي .

وأوضح المصدر ذاته انه تم استنفار الامكانيات اللوجستية وتفعيل مخطط النجدة والاسعاف ونقل الاشخاص الخمسة للمستشفى الجامعي اين يتلقون الاسعافات اللازمة وحالتهم مستقرة ، بالتوازي مع الاحاطة ببقية الركاب الذين لم يلحقهم أيّ أذى وتسخير عدد من وسائل النقل لايوائهم بمركز التربصات بالرمال من معتمدية منزل جميل .

ومن جانبه اشار المدير الجهوي للحماية المدنية أنه تم توفير سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية والصحة والحرس الوطني لنقل المصابين الخمسة للمستشفى بالتوازي مع تكفّل مصالح الحرس الوطني باعادة حركة السير لطبيعتها العادية وفتح بحث في وقائع الحادث وتحديد المسؤوليات .

يشار إلى أن الحافلة كان على متنها 28 راكبا في رحلة ترفيهية غير منظّمة قادمة من مدينة صفاقس في اتجاه منطقة دار الجنة ، وفق تاكيد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت .