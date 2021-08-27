بنزرت : تسجيل 1099 حالة وفاة في الجهة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الجائحة

أفاد المدير الجهوي للصحّة في بنزرت جمال الدين السعيداني ان الجهة الصحية ببنزرت سجّلت وفاة 1099 شخصا بسبب فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة.

وأوضح المصدر ذاته خلال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة الملتئم اليوم بمقر الولاية ان شهر جويلية المنقضي عرف لوحده تسجيل وفاة 300 شخص .

وحذّر المدير الجهوي للصحة من مغبّة مواصلة عدم التقيّد بالبروتوكولات الصحية وفق تعبيره ، مبيّنا أن 6 معتمديات تجاوز فيها أعداد الإصابات المعدل الجهوي وهو 285 إصابة على 100 الف شخص و4 معتمديات تجاوز فيها اعداد الإصابات المعدل الوطني وهو 400 إصابة على 100 الف شخص ، كما أن 9 معتمديات من مجموع 14 معتمدية بصدد تسجيل مؤشّرات عودة ارتفاع للاصابات بالفيروس

ومن جانبه اكد رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي خلال الجلسة ، ضرورة مزيد الترفيع في عدد مراكز التلقيح الجهوية والمحلية ، وعلى أهمية إنجاح الحملات الوطنية المكثفة والجهوية والمحلية للتطعيم ضد فيروس ” كورونا” باعتبار ان التلقيح هو الحلّ الأمثل للقطع مع حلقات العدوى الفيروسية، وفق تعبيره .

ولاحظ في ذات السياق أن الأرقام الإحصائية والدراسات العلمية لخلية اليقظة الطبية بالجهة تؤكد جدية المرحلة القادمة خاصة مع عودة الارتفاع التدريجي لاعداد الإصابات بالجائحة الفيروسية في 9 معتمديات بالجهة، وإلزامية احترام البروتوكولات الصحية ورفع درجات اليقظة والمراقبة الميدانية للفضاءات المفتوحة وغيرها ، الى جانب مزيد تعزيز الجانب التوعوي والتحسيسي ودور المجتمع المدني في معاضدة برامج الدولة في الغرض.

ودعا الوالي كافة الحضور من ممثّلي المصالح والهياكل الرسمية الجهوية والمحلية والنسيج المجتمعي إلى تعبئة الجهود ومواصلة وضع اليد في اليد لانجاح فعاليات اليوم الثالث للحملة الوطنية المكثفة للتلقيح في الجهة والمبرمجة ليوم الاحد المقبل.

يشار إلى أن العدد الإجمالي للاصابات بفيروس كورونا المستجد بولاية بنزرت بلغ منذ بداية الجائحة وحتى يوم امس 27672 إصابة ، شفي منها 24769 شخصا بينما يبلغ عدد الحاملين من الأشخاص للفيروس ممّن خضعوا للتحليل 1806 شخصا ، وفق تأكيد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني.