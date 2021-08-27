العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر 2021 والعمل بنظام الفوج الواحد في كافة المستويات التعليمية 



أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن تثبيت موعد العودة المدرسية 2021 – 2022 بتاريخ 15 سبتمبر 2021 وعودة العمل بنظام الفوج الواحد في كافة المستويات التعليمية.

وأفادت الوزارة التربية انها اتفقت اليوم مع مختلف نقابات أسلاك التربية على تثبيت موعد العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر القادم والعودة إلى العمل بنظام الفوج الواحد في كافة المستويات التعليمية، وذلك خلال انعقاد اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل.

كما قرّر الطرفان اعتماد المرونة في التعامل مع تطور الوضع الوبائي وذلك من خلال التقييم الدوري بين الوزارة والشريك الاجتماعي بالاعتماد على معطيات الوضع الوبائي وتقييمات اللجنة العلمية لمجابهة الفيروس.

وخلصت هذا الاجتماع إلى الاتفاق أيضا على العمل بالتعاون مع وزارة الصحة على استكمال تلقيح الإطار التربوي والتلاميذ، على أن تبقى اللجنة العلمية الجهة المخولة لتحديد الفئة العمرية المعنية والإجراءات الكفيلة بذلك.

وسيتواصل عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة واتحاد الشغل للتشاور حول التدابير والإجراءات التنظيمية والبيداغوجية والوقائية المستوجبة لتأمين العودة المدرسية في ظروف آمنة.

وأشار البلاغ إلى ان اتخاذ هذه القرارات يأتي عقب الاستماع إلى رأي ممثل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الهاشمي الوزير حول مستجدات الوضع الوبائي بالبلاد وتقدم نتائج الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19.

يذكر ان وزارة التربية كانت قد اعتمدت التدريس بنظام الأفواج يوما بيوم خلال الموسم الدراسي 2020-2021 للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد في أوساط التلاميذ والإطار التربوي.

وأثار العمل بنظام الأفواج انتقادات عديد الأولياء والمنظمات المعنية بالشأن التربوي بسبب تأثيراته السلبية على التحصيل العلمي للتلاميذ.