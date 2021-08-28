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هكذا سيكون الطقس اليوم

2021/08/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

يشهد طقس اليوم السبت 28 أوت ارتفاعا طفيفا على مستوى درجات الحرارة أهمّ ما يميّز حالة الطقس بالنسبة لهذا اليوم حيث تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

أما الرياح فعموما ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بخليجي تونس و قابس ، بحر قليل الاضطراب ثم مضطرب بكل من خليج تونس و قابس مع تواصل وجود مؤشرات لظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالوسط الغربي مصحوبة بأمطار محليّة ثم تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

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