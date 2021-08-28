عاجل: جريمة قتل “كريمة العوني” تبوح بأسرارها.. وهكذا تمّ الاطاحة بالقاتل

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بإقليم الأمن الوطني سوسة المدينة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على مرتكب جريمة القتل التي جدت منذ يوم 13 أوت الجاري، وراحت ضحيتها الموظفة بديوان الخدمات الجامعية بالوسط “كريمة العوني”، والتي تم العثور على جثتها في شقتها التي تقيم فيها على وجه الكراء في منطقة سهلول بسوسة.

وتحولت فرقة الشرطة العدلية بإقليم الأمن الوطني سوسة المدينة، إلى تونس العاصمة، حيث نصبت كمينا للقاتل، وتمكنت من القبض عليه في جهة المروج.

ووفق ما أورده راديو الجوهرة نقلا عن مصدر أمني، فإنّ الموقوف (أصيل جهة الناظور) يبلغ من العمر 25 سنة، وصدرت في شأنه 10 مناشير من أجل السرقة، وكان يعمد إلى التنقل إلى مختلف جهات البلاد لتنفيذ سرقاته.

وقد اعترف بما نسب إليه من تهم، وأفاد لدى استنطاقه بأنه دخل منزلها ليلة الحادثة بغرض السرقة، وعمد إلى قتلها بعد أن تفطنت إلى وجوده وأطلقت عقيرتها بالصياح.

وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به في انتظار تسليمه للعدالة.