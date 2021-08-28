جلسة خمريّة تنتهي باضرام النار في طفل ال16 سنة

هكذا سيكون الطقس اليوم

عاجل: صحيفة تونسيّة تكشف مخطّط إغتيال رئيس الجمهوريّة

حجز مسدس و بنادق صيد لدى شخص ببنزرت

عاجل: جريمة قتل “كريمة العوني” تبوح بأسرارها.. وهكذا تمّ الاطاحة بالقاتل

2021/08/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بإقليم الأمن الوطني سوسة المدينة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على مرتكب جريمة القتل التي جدت منذ يوم 13 أوت الجاري، وراحت ضحيتها الموظفة بديوان الخدمات الجامعية بالوسط “كريمة العوني”، والتي تم العثور على جثتها في شقتها التي تقيم فيها على وجه الكراء في منطقة سهلول بسوسة.

وتحولت فرقة الشرطة العدلية بإقليم الأمن الوطني سوسة المدينة، إلى تونس العاصمة، حيث نصبت كمينا للقاتل، وتمكنت من القبض عليه في جهة المروج.

ووفق ما أورده راديو الجوهرة نقلا عن مصدر أمني، فإنّ الموقوف (أصيل جهة الناظور) يبلغ من العمر 25 سنة، وصدرت في شأنه 10 مناشير من أجل السرقة، وكان يعمد إلى التنقل إلى مختلف جهات البلاد لتنفيذ سرقاته.

وقد اعترف بما نسب إليه من تهم، وأفاد لدى استنطاقه بأنه دخل منزلها ليلة الحادثة بغرض السرقة، وعمد إلى قتلها بعد أن تفطنت إلى وجوده وأطلقت عقيرتها بالصياح.

وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به في انتظار تسليمه للعدالة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn