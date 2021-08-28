عاجل: تورّط ضابطين من الديوانة في تهريب أكبر كميّة كوكايين

كشف العميد هيثم زناد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة اليوم السبت 28 اوت 2021 ان النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بضابطين من الديوانة في اطار الابحاث المجراة في قضية محاولة تهريب 17.5 كلغ من الكوكايين من قبل امراة قال انه تم ضبطها قبل ايام في ميناء حلق الوادي الشمالي.

واكد زناد في حوار على الاذاعة الوطنية ان مجموعة من اعوان الديوانة بصدد البحث لدى الفرقة الامنية المختصة تحت انظار النيابة العمومية.

واضاف ان الابحاث في القضية شهدت تقدما وانه تم تفكيك الشبكة مؤكدا ان المعطيات مازالت تكتسي صبغة سرية.

واشار الى ان العودة الى التحركات السابقة للسيدة المورطة في القضية افضت الى وجود شبهات حول بعض الاعوان مشددا على ان الابحاث هي التي ستحدد ان كانت الاتصالات لاجل التدخل ام لمجرد معاملات عادية.

وابرز الزناد من جهة اخرى ان الادارة العامة للديوانة تضع منذ بداية السنة اهدافا تسعى مصالحها الى تحقيقها وبلوغها في نهاية السنة وان من اهم الاهداف المقابيض الديوانية والتي قال انها تمثل ثلث موارد خزينة الدولة.

وذكر بان الديوانة اتخذت منذ سنة 2019 مبادرة بخصوص الذهب المحجوز وبان المبادرة تتمثل في التصرف في المحجوز وتثمينه في شكل سبائك ذات مواصفات عالمية وبيعها للبنك المركزي.

واوضح ان ذلك يمكن البنك المركزي من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذهب وعدم اللجوء للتوريد لتلبية حاجات السوق .

واشار الى ان قيمة السباك سنة 2019 و2020 كانت في حدود 87 مليون دينار لافتا الى ان القيمة تقلصت هذه السنة باعتبار انه تم في السنة الماضية التصرف في كل المحجوزات التي كانت منذ سنوات بمختلف القباضات.

واكد زناد ان للديوانة مهام اخرى لانعاش الاقتصاد ودعمه مشيرا على سبيل المثال الى تسهيل حركة العبور وتبسيط اجراءات رفع البضائع من نقاط العبور خاصة منها الجوية والبحرية.