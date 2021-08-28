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بنزرت: القاء القبض على عصابة اختصت في ترويج المخدّرات وحجز 13صفيحة من القنب الهندي

2021/08/28 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية في بنزرت بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص بتهمة مسك واستهلاك وترويج المخدرات بالجهة ،وفق ما أفاد به اليوم مراسل (وات) مصدر امني مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته ان الاشخاص الثلاثة الذين يشكّلون عصابة تم القاء القبض عليهم أمس من قبل المصالح الامنية ذات الاختصاص ببنزرت وحجز لديهم 13 صفيحة من مخدر القنب الهندي المعروف ببلادنا باسم “الزطلة”، وتمّ أيضا حجز مبلغ مالي من العملة التونسية يقدر ب 14670 دينارا متاتية من تجارة بيع المخدرات.
يشار إلى أن المتهمين الثلاثة كانوا ينشطون بين منطقتي كاف عباد في سجنان ومدينة بنزرت وقد تولّت المصالح الأمنية ححز سيارتين كانت العصابة تستعملهما في نقل وترويج المخدرات ، وفق ذات المصدر.

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