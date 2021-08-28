حجز 4900 قطعة مرطّبة بمعتمدية الصلوحية بقصر السعيد

تمكن أعوان فريق الجودة بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة ظهر اليوم السبت من حجز كميات من منتوج المرطّبة “الكايك” تقدر ب 4900 قطعة منتهية الصلوحية و غير صالحة للاستهلاك لدى شركة مواد غذائية عامة بالجملة بالمنطقة الصناعية (قصر سعيد)، وفق معطيات الإدارة الجهوية للتجارة .

كما تم حجز 220 كيس من منتوج “الشيبس” منتهي الصلوحية و غير صالح للاستهلاك ،و ذلك في إطار جهود المراقبة اليومية ، ومتابعة مدى الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المعروضة للعموم.

هذا وقد تم تحرير محضر في خصوص المحجوز من أجل مخالفة تهم جودة المنتجات في مواقع الخزن غير صالحة للاستهلاك ،و سيتم إتلاف هذه المنتوجات.