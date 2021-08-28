تطاوين : إصابة اكثر من 12 الف شخص بفيروس كورونا توفي منهم 478 منذ تفشّيه الفيروس في الجهة

سجّلت الادارة الجهوية للصحة في ولاية تطاوين اليوم السبت حالة وفاة جديدة ناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا في معتمدية تطاوين الشمالية وبذلك ارتفع عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي الى 478 حالة تتوّزع الى 209 وفيات في معتمدية تطاوين الشمالية و113 حالات وفاة في تطاوين الجنوبية و 75 في غمراسن و28 في رمادة و15 في بني مهيرة و15 في البئر الاحمر و12 في الصمار و8 في ذهيبة.

وسجّلت أيضا خلال الساعات 24 الماضية 43 اصابة جديدة بكوفيد-19 تتوزع الى 11 اصابة في كل من تطاوين الشمالية وغمراسن و09 اصابات في البئر الاحمر و07 اصابات في تطاوين الجنوبية و 05 اصابات في رمادة وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية الى 12021 اصابة مؤكدة منها ما تشمل 18 مصابا يخضعون الان للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين وثلاثة مصابين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي في غمراسن ومصابين اثنين اخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي في رمادة