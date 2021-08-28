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الافروباسكيت رواندا 2021: المنتخب التونسي يتاهل الى ربع النهائي

2021/08/28 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز المنتخب التونسي لكرة السلة مساء اليوم في كيغالي على منتخب جمهورية افريقيا الوسطى بنتيجة 68-51 في مباراته الثالثة ضمن الدور الاول للافروباسكيت ( رواندا 2021) . وهو الفوز الثالث للمنتخب الوطني الذي ضمن تاهله للدور ربع النهائي للبطولة متصدرا المجموعته الثانية.
وكان المنتخب التونسي لكرة السلة فاز في مباراته الاولى ضمن الدور الاول علي غينيا 82-46 ثم على منتخب مصر 87-81

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