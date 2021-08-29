بنزرت: تطعيم 15943 شخصا الى حدود الساعة 16

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا الى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال بمناسبة اليوم الثالث للحملة الوطنية المكثفة للتلقيح، 15943 شخصا من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق و الفئة العمرية بين 15 و17 سنة، وفق ما أفادت به مراسل وات بالجهة مصالح القاعة المركزية لمتابعة سير الحملة بمقر الولاية .

واوضح المصدر ذاته أن 11601 شخصا من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق تلقوا جرعة أولى من تلقيح ” استرازينكا” ، أي قرابة 25 بالمائة من المجموع، بينما البقية وعددهم 4342 شخصا من الفئة العمرية بين 15 و17 سنة تلقوا جرعة أولى من تلقيح “فايزر” أي بنسبة تعادل 18 بالمائة .

وكانت ولاية بنزرت تلقت من قبل وزارة الاشراف 19 الف جرعة لقاح نوع “فايزر” مخصصة لفائدة الفئة العمرية من 15 الى 17سنة ،كما تم تخصيص حوالي 41 الف جرعة تلقيح نوع “استرازينكا” لفائدة الفئة العمرية من 40 سنة فما فوق، حيث تم منذ ليلة امس توزيع الجرعات على المراكز المحلية بالمؤسسات التربوية وعددها أربعة عشر (14) مركزا ، اي مركز بكل معتمدية ، واربعة (04) مراكز قارة اضافية بكل من بنزرت الشمالية وراس الجبل ومنزل بورقيبة وماطر ، وجميعها تم تهيئتها كما ينبغي من قبل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ضمن مسارات صحية دقيقة، وفق تصريح سابق للمدير الجهوي للصحة جمال الدين السعيداني.