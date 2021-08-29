قبلي : عدد الملقحين يصل الى 2965 شخصا الى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر

ارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الاولى من التطعيم ضد فيروس كورونا من الفئة العمرية ما بين 15 و17 وسنة والفئة العمرية ما فوق 40 سنة من المسجلين خلال اليوم الوطني المفتوح الثالث للتلاقيح المكثفة الى 2965 ملقحا بمختلف مراكز التلقيح بولاية قبلي وذلك الى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر اي ما يعادل نسبة 38 بالمائة من عدد المسجلين البالغ 7802 شخصا وفق المعطيات التي اكدها المدير الجهوي للصحة “سمير مرزوق” لوات مشيرا الى هذه النسبة تشمل ايضا عددا من الاشخاص الذين تقدموا للتلاقيح ممن لم تصلهم ارساليات تدعوهم لهذه العملية.

واوضح المصدر ذاته ان عدد الملقحين من الفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة بلغ الى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر 865 شخصا في حين ان عدد المدعوين لم يتجاوز 224 شخصا كما بلغ عدد الملقحين من الفئة العمرية ما فوق 40 سنة 2100 شخصا من اجمالي 7578 مسجلا

ويكشف توزيع الملقحين بحسب مراكز التلاقيح بالجهة الى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر عن تقدم 298 شخصا من الفئة العمرية ما فوق 40 سنة و147 شخصا بين 15 و17 سنة لتلقي التطعيم بمركز التلقيح بمعهد نهج ابن سينا بمعتمدية قبلي الشمالية. كما اقبل على مركز التلقيح بمعهد ابن رشد الخاص بمعتمدية قبلي الجنوبية 560 شخصا من الفئة العمرية ما فوق 40 سنة و220 شخصا من الفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة

وفي السياق ذاته استفاد 296 شخصا من الفئة العمرية ما فوق 40 سنة و143 شخصا من الفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة من عملية التطعيم بمركز التلقيح بمعهد العهد الجديد بمعتمدية دوز الشمالية كما تم تلقيح 208 شخصا من الفئة العمرية الاولى و128 شخصا من الفئة العمرية الثانية بمركز التلاقيح بمعهد الامتياز بمعتمدية دوز الجنوبية

وسجل مركز التلقيح بمعهد ابن الهيثم بسوق الاحد الى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر توافد 466 شخصا سنهم فوق 40 سنة و155 شخصا بين 15 و17 سنة للانتفاع بالتلقيح ضد فيروس كورونا في حين تقدم للتلقيح 237 شخصا من الفئة العمرية الاولى و39 شخصا من الفئة العمرية الثانية لهذه العملية بمركز التلقيح بالمعهد الثانوي بمعتمدية الفوار

اما بمركز التلقيح بمعهد معتمدية رجيم معتوق الحدودية فقد تقدم 35 شخصا من الفئة العمرية ما فوق 40 سنة للتلقيح و33 شخصا بين 15 و17 سنة للحصول على التطعيم الى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر