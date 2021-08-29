عدد المقبلين على التلقيح بباجة فى منتصف اليوم الثالث للتلقيح المكثف يقارب الستة الاف من جملة 40 الف مستهدف

قارب عدد المقبلين على التلقيح فى النصف الأول من اليوم الوطنى الثالث للتلقيح اليوم الاحد بباجة الستة آلاف من جملة 40 الف مستهدف من الشريحة العمرية بين 15 و17 سنة وممن تفوق اعمارهم ال40 سنة وينقسمون الى 5004 من الكهول و866 من الشباب .

وقد عرفت عدد من معتمديات الجهة اقبالا ضعيفا منها تيبار حيث بلغ عدد الملقحين من الشباب 56 ومن الكهول 161 فى حين عرف عدد اخر من المعتمديات اقبالا هاما ومنها باجة الشمالية وباجة الجنوبية ومجاز الباب ونفزة.

وكان المدير الجهوى للصحة بباجة الياس عمار قد صرح ل”وات” ان هذا اليوم الثالث للتلقيح المكثف يهدف الى تلقيح 40 الف مواطن بالجهة منهم 10 الاف من الفئة العمرية بين 15 و17 سنة و30 الف مواطن ممن تفوق اعمارهم ال40 سنة ومن المسجلين بمنظومة ايفاكس .

وقال ان تلقيح الشباب والنزول للشرائح العمرية الصغيرة يهدف اساسا الى انجاح العودة المدرسية .