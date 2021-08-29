تطاوين-اليوم الوطني الثالث للتلقيح المكثّف: تطعيم الفئة العمرية 15-17 سنة بنسبة 307 بالمائة الى غاية الثالثة بعد الزوال

شهدت مختلف مراكز التلقيح بولاية تطاوين، في إطار اليوم الوطني الثالث للتلقيح المكثّف، إقبالا طيّبا من الفئة العمرية 15-17 سنة، حيث تلقى 264 شابا التطعيم رغم تسجيل 86 شابا وشابة فقط في منظومة “إيفاكس” اي بنسبة اقبال تناهز 307 بالمائة، وهو اعتبره المعتمد الاول للولاية رئيس قاعة العمليات الجهوية، محمد الشريف، مؤشرا مهما.

في المقابل، لم يستجب المدعوون للتلقيح ممن تجاوزت سنهم 40 سنة بالقدر المأمول، ذلك ان عدد الملحقين المقبلين اليوم الاحد على المراكز المحلية الثمانية للتلقيح لم يتعد في حدود الثالثة مساء 14,5 بالمائة اي 734 شخصا من جملة اكثر من 5 الاف مدعو.

وترجع أسباب ضعف نسبة الاقبال، حسب المعتمد الأوّل للولاية، إلى عدم السماح لمن لم يسجلوا في منظومة “إيفاكس” بالتلقيح الا بعد منتصف النهار، مما قد يرفع في عدد الملقحين في الجهة (حوالي 27 بالمائة) مقارنة بالنسبة الوطنية إلى حدود 50 بالمائة من المسجلين.