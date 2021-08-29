الكاف: تسجيل 04 حالات وفاة و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الإادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد، 04 حالات وفاة، و58 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 164 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 28 أوت.

ويرتفع، وفق الاحصائية الجديدة، إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء، إلى 637 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس، إلى 18275، تماثل منهم 17401 إلى الشفاء.

وأظهر التحيين الجديد تراجعا في عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى حدود 47 مصابا، 13 منهم في أقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما انخفض بدوره عدد الحالات النشيطة خلال الأيام العشرة الأخيرة الى 874.

وأوضح رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الإدارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح ل”وات”، أن تراجع كل الأرقام المتصلة بجائحة الكورونا المستجد يؤشر إلى بداية تراجع الحالة الوبائية في الجهة، مشددا على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي لكسر حلقة العدوى وتأمين سلامة الجميع.