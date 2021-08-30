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قابس: اقرار الحجر الصحي الموجه بمعتمديتي مطماطة الجديدة ودخيلة توجان

2021/08/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة “كورونا” بقابس، مساء أمس الأحد، العمل باجراءات الحجر الصحي الموجه بمعتمدية مطماطة الجديدة الى غاية يوم 05 سبتمبر المقبل، بدل الحجر الصحي الشامل.

وبررت هذا القرار، في بيان نشرته لعموم المواطنين على الصفحة الرسمية لولاية قابس، بتسجيل تراجع في مستوى الاختطار للفيروس بهذه المنطقة.

وقررت اللجنة، ايضا، والى غاية يوم الجمعة 03 سبتمبر 2021، مواصلة العمل باجراءات الحجر الصحي الموجه بمعتمدية دخيلة توجان، فضلا عن مواصلة غلق قاعات الالعاب الالكترونية بكافة معتمديات الولاية الى غاية يوم 05 سبتمبر القادم.

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