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هام: منظّمة الصحّة العالميّة توصي بتلقيح هذه الفئة

2021/08/30 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

دعت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، في بيان مشترك صدر اليوم الإثنين 30 أوت 2021، إلى أعطاء أولوية اللقاء للمدرّسين وموظفي المدارس وذلك لتمكين المدارس من إبقاء أبوابها مفتوحة.

وجاء في البيان أن إجراءات ضمان بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء “تشمل إعطاء المدرّسين وغيرهم من موظفي المدارس لقاح كوفيد-19 على اعتبار أنهم جزء من مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية”.

وأضاف أن على التوصية، التي سبق أن صدرت عن مجموعة من خبراء منظمة الصحة العالمية في نوفمبر 2020 قبل إطلاق اللقاحات، أن تطبّق “مع ضمان تطعيم السكان الأكثر عرضة للخطر”.

وشددت الوكالتان على أنه “من الضروري أن يتواصل التدريس من داخل الصفوف من دون انقطاع”، رغم انتشار المتحورة “دلتا” الأشد عدوى.

وأفاد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه في البيان أنه “من الأهمية بمكان بالنسبة لتعليم الأطفال وصحتهم النفسية ومهاراتهم الاجتماعية أن تساعد المدارس في تزويد أطفالنا الأدوات التي تجعلهم أعضاء سعداء ومنتجين في المجتمع”، مضيفا أن “الوباء كان وراء تعطيل يعد الأكثر كارثية للتعليم في التاريخ”.

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