بنزرت: تطعيم 26573 شخصا خلال اليوم الثالث لحملة التلقيح المكثف ضد “كوفيد-19”

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس “كورونا” ببنزرت خلال اليوم الثالث للحملة الوطنية المكثفة للتلقيح التي انتظمت، يوم امس الأحد، لفائدة الفئة العمرية 40 سنة فما فوق وللذين تتراوح اعمارهم بين 15 و17 سنة، ومن 18 الى 39 سنة، 26573 شخصا، وفق ما ذكرته مصالح القاعة المركزية لمتابعة سير الحملة بمقر الولاية.

وبينت ذات المصدر، ان التوزيع الجغرافي بين المعتمديات لاعداد الملقحين تراوحت بين المتوسط الى الضعيف مقارنة بالاحصائيات المتوفرة واعداد الارساليات القصيرة التي تم توجيهها للمنتفعين.

وقد تم بمعتمدية العالية، تطعيم 1467 شخصا، وبمعتمدية اوتيك 1359 شخصا، وفي معتمدية بنزرت الجنوبية تلقى 1869 شخصا التطعيم، بينما وقع بمعتمدية بنزرت الشمالية تطعيم 3948 شخصا، وبمعتمدية تينجة 1003 اشخاص، وبمعتمدية جرزونة 1753 شخصا، في حين بمعتمدية جومين تم تلقيح 1284 شخصا.

وبلغ بمعتمدية راس الجبل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم من الفئات العمرية الثلاث 2868 شخصا، وبمعتمدية سجنان تلقى 1649 شخصا التطعيم، وبمعتمدية غار الملح 876 شخصا، بينما في معتمدية غزالة كان العدد الإجمالي للذين تلقوا التطعيم 910 شخصا، كما تلقى بمعتمدية ماطر 3127 شخصا اللقاح، و تم تطعيم 2793 شخصا بمركزي معتمدية منزل بورقيبة، في حين استقر عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بمعتمدية منزل جميل عند 1667 شخصا.