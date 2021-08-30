قابس-كوفيد19: تسجيل 5 وفيات و45 اصابة جديدة

كشف منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الاثنين، عن تسجيل 5 وفيات جديدة ناجمة عن فيروس “كورونا” خلال الـ48 ساعة الماضية، ارتفع بموجبها عدد الجملي للوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 616 وفاة.

وأضاف جبران، في تصريح لـ”وات”، أن نتائج تحاليل 137 عينة أخذت من أشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا” أثبتت 45 إصابة شخصا بالوباء موزعين إلى 21 مصابا بقابس الجنوبية، و9 مصابين بمارث، و7 بقابس الغربية، و6 بقابس المدينة، واصابة واحدة بكل من غنوش ومطماطة الجديدة.

وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” قد بلغ في ولاية قابس منذ بداية انتشار الوباء 20 ألفا و723 اصابة منها 19 ألفا و923 حالة شفاء و795 حالة نشيطة حاليا تتوزع الى 232 حالة بقابس الجنوبية، و96 بمارث، و94 بقابس المدينة، و79 بالمطوية، و77 بوذرف، و66 بقابس الغربية، و55 بمطماطة الجديدة، و30 بدخيلة توجان، و20 بالحامة، و28 بغنوش، وحالة واحدة بمطماطة.

هذا ويبلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا”، الذين يتم ايواؤهم حاليا باقسام “كوفيد 19” بالجهة، 70 مصابا من بينهم 9 مصابين يقيمون بوحدة الانعاش بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي بقابس، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 198 اصابة لكل 100 الف ساكن، وفق ذات المصدر.