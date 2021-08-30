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سيدي بوزيد: تسجيل 7 وفيات بفيروس “كورونا” مقابل 20 حالة شفاء

2021/08/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


تم، اليوم الاثنين، بولاية سيدي بوزيد، تسجيل 7 وفيات بفيروس “كورونا”، مقابل 20 حالة شفاء، حسب ما ذكره كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، بشير سعيدي.

وبلغ بذلك العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” بالجهة 796 حالة وفاة، مقابل 24370 حالة شفاء، من مجموع 26395 إصابة.

وقد تم إيواء 16 مصابا بالمستشفيات، ليبلغ العدد الجملي للمقيمين، 113 مقيما، منهم 77 بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، و11 بمستشفى بئر الحفي، و5 بمستشفى الرقاب، و3 بمستشفى بن عون، و11 بمستشفى المكناسي، و4 بمستشفى منزل بوزيان، و5 بمستشفى جلمة.

وتم اليوم رفع 16 عينة للتحليل، ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بولاية سيدي بوزيد منذ انتشار فيروس “كورونا” 77458 اختبارا.

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