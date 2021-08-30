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مصالح الديوانة بميناء جرجيس تحجز 29 بندقية صيد

2021/08/30 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

حجزت مصالح الديوانة بميناء جرجيس، الإثنين، 29 بندقية صيد تم ضبطها مخفية بإحكام على متن شاحنة خفيفة ذات ترقيم منجمي يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء جنوة، ايطاليا.

وأفادت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغها، أنّ أعوان الديوانة قد استهدفوا بالميناء الشاحنة موضوع المعلومة الصادرة عن القاعة المركزية للعمليات للديوانة، بمجرّد نزولها من الباخرة، وبعد التحري مع سائقها تم إخضاعها للتفتيش الدقيق مما مكن من العثور على بندقيات الصيد مخفية بإحكام داخل خزان الوقود وضاغط الهواء.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض، و إحالة المشتبه به إلى المصالح الأمنية لمواصلة الأبحاث.

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