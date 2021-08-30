بامكان البالغين 40 سنة فأكثر غير مسجلين في “ايفاكس” تلقي التلقيح في اليوم المفتوح الثالث للتلقيح المكثف ضدّ كورونا يوم الأحد 29 أوت 2021

جمعيات تدعو الرئيس سعيّد إلى تحديد مدّة التدابير الإستثنائية وإطلاق حوار وطني

بنزرت: القاء القبض على عصابة اختصت في ترويج المخدّرات وحجز 13صفيحة من القنب الهندي

عاجل: غرق سفينة كانت في طريقها الى تونس

التمديد في التوقيت الصيفي إلى غاية 14 سبتمبر 2021

2021/08/30 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

 

أعلنت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الإثنين، عن التمديد في التوقيت الصيفي، بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة 14 يوما إضافيا.

وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، أنه تبعا لتوصيات قاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19 حول تطوّر الوضع الوبائي بتونس والإجراءات الضرورية لمزيد السيطرة على انتشار هذه الجائحة، تقرّر تمديد العمل بالتوقيت الصيفي، بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك إلى غاية الثلاثاء 14 سبتمبر، عوضا عن 31 أوت 2021.

وسيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي، ابتداء من يوم الأربعاء 15 سبتمبر المقبل.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn