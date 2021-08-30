بامكان البالغين 40 سنة فأكثر غير مسجلين في “ايفاكس” تلقي التلقيح في اليوم المفتوح الثالث للتلقيح المكثف ضدّ كورونا يوم الأحد 29 أوت 2021

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عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا يبلغ 2 مليون و135 ألفا و467 شخصا إلى حدود 29 اوت الجاري

2021/08/30 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بلغ عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح ضد كوفيد-19 منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح وإلى حدود يوم 29 أوت الجاري، 2 مليون و135 ألفا و467 شخصا، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة الاثنين.

وأفادت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للتلاقيح المضادة لفيروس كورونا، وصل إلى 5 ملايين و635 ألفا و700 جرعة، وذلك إثر تلقي 4 ملايين و144 ألفا و814 شخصا الجرعة الأولى، وتطعيم 1 مليون و490 ألف و886 شخصا بالجرعة الثانية.

من جهة أخرى، أبرزت الوزارة أن عدد المدعوين لتلقي التلقيح المضاد لكورونا يوم 29 أوت الذي يوافق اليوم الثالث من التلقيح المكثف، بلغ قرابة 1 مليون و6196 شخصا فيما بلغت الحصيلة النهائية للملقحين ضد كورونا في نفس اليوم نحو 407 الاف شخص.

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