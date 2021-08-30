البريد التونسي يجدد الشراكة مع وزارة التربية لتمكين التلاميذ من التسجيل عن بعد

ابرم البريد التونسي، الاثنين، اتفاقية مع وزارة التربية تجدد الشراكة بينهما بهدف تمكين تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية من القيام بعملية التسجيل المدرسي عن بعد، للسنة الدراسية 2021/2022، عبر موقع وزارة التربية التالي

http://inscription.education.tn

وأوضح البريد التونسي، أنه يمكن استعمال مختلف وسائل الدفع الإلكتروني الي يتيحها البريد التونسي على غرار بطاقة دينار البريد.

كما سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية، تمكين التلاميذ والأولياء الذين لا تتوفر لديهم بطاقات دفع الكتروني من اقتناء محافظ رقمية يوفرها لهم البريد التونسي بكافة مكاتبه.

وأكدت المؤسسة البريدية، “أن من خصائص المحافظ الرقمية وبطاقات الدفع الإلكتروني للبريد التونسي أنها مؤمنة وسهلة الاستعمال”.

كما تمكن هذه المحافظ الرقمية، التلاميذ من القيام بجملة من العمليات، على غرار خلاص معاليم الترسيم والخدمات الأخرى لوزارة التربية (التسجيل للامتحانات الوطنية وخدمات المطعم المدرسي،…) عبر الانترنات.

وتتيح، ايضا، خلاص الخدمات والمشتريات عبر مختلف قنوات الدفع الالكتروني التي يوفرها البريد التونسي (انترنات، تطبيقات الهاتف جوال،…) وفي حدود الرصيد المتوفر، وفق ما أورده المصدر ذاته.