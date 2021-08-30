توقع ارتفاع الطلب على الاشتراكات المدرسية والجامعية الى 330 الف

كشفت وزارة النقل انها تتوقع ان يرتفع الطلب على الاشتراكات المدرسية والجامعية على كافة خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل إلى غاية 31 ديسمبر 2021، بنسبة 12 بالمائة ليبلغ زهاء 330 ألف مشترك، منهم 47 الف بشبكة نقل تونس، مقابل حوالي 290 ألف مشترك بالنسبة للسنة الدراسية المنقضية.

وتتوقع وزارة النقل، وفق معطيات نشرتها، الاثنين، أن يرتفع عدد المسافرين من التلاميذ والطلبة أواخر سنة 2021، ليصل الى 242 ألف مسافر مقابل 201 ألف مسافر سنة 2020، مسجلا بذلك تطورا بنسبة 20 بالمائة.

وبينت الوزارة أنّ الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري، تعمل استعدادا ا لإنجاح العودة المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2021-2022، على تحسين عرض النقل وملاءمته مع الطلب المتوقع عبر رفع جاهزية الاسطول ودعم الموارد البشرية والاعتماد على المنظومة الرقمية في اقتناء الاشتراكات

يشار الى أن عدد المسافرين من التلاميذ والطلبة على متن شبكة الحافلات التابعة للشركات الجهوية والوطنية ارتفغ من زهاء 180 ألف أواخر سنة 2020 إلى نحو 220 ألف أواخر سنة 2021، أي بنسبة تطوّر تقدّر بـ 88 بالمائة، وفق بيانات الوزارة

وتطوّر عدد المسافرين من التلاميذ والطلبة أواخر سنة 2021 على متن الشبكة الحديدية التابعة لشركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، ليبلغ 22 ألف و 163مسافرا مقابل 21 ألف و 323 مسافرا سنة 2020، أي بنسبة تطور تقدّر بـ 5 بالمائة.

وعزّزت الشركات الوطنية والجهوية للنقل، سعيا منها لمجابهة هذا الطلب وتحديدا على مستوى شبكة الحافلات، بتعزيز أسطولها الجملي المتكوّن من 4267 حافلة، إذ من المنتظر أن يبلغ الأسطول الجاهز للاستغلال يوم 15 سبتمبر المقبل حوالي 3157 حافلة أي بنسبة تقدّر بـ 74بالمائة مقابل 72بالمائة بعنوان سنة 2020.

ووفق المصدر ذاته، فإنه من المنتظر أن تبلغ جاهزية الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي حوالي 1803 حافلة أي بنسبة جملية تقدر بـ 86 بالمائة مقابل 84بالمائة بعنوان سنة 2020 .

وستضع شركة نقل تونس، على مستوى الشبكة الحديدية، لتامين العودة المدرسية والجامعية المقررة يوم 15 سبتمبر 2021 أسطولا للاستغلال على الخط تونس -حلق الوادي – المرسى، يضم حوالي 12 عربة من جملة 18 عربة. كما ستوفر 92 عربة مترو خفيف على كامل شبكة تونس الكبرى من جملة 189 عربة، لتبلغ نسبة الجاهزية 49 بالمائة مقابل نسبة تقدّربـ 42 بالمائة حاليا و47 بالمائة بتاريخ 15 سبتمبر2020 .

وستؤمن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، 20 عربة قطار بنسبة جاهزية تقدّربـ 60 بالمائة لمجابهة الطلب

وافادت الوزارة في ما يهم الموارد البشرية ان 186 سائقا سيومنون سفرات شركة نقل تونس يوم العودة المدرسية على متن شبكتها الحديدية في حين سيؤمن سفرات شبكة الحافلات بكامل الجمهورية 6065 سائقا.