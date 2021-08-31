هام: نحو تلقيح التلاميذ والاطار التربوي داخل المدارس

أفاد عضو الحملة الوطنية للتلقيح، الدكتور معز الشريف، اليوم الثلاثاء 31 أوت 2021، بأن هناك توجه لتلقيح التلاميذ والإطار التربوي الذي لم يتلق بعد التلقيح في المؤسسات التربوية.

وقال الدكتور الشريف، في تصريح لإذاعة شمس اف ام، أنه تم إلغاء نظام الأفواج لأنه لا يتم تسجيل حالات خطرة في صفوف الأطفال الذين يصابون بفيروس كورونا لكنهم ينقلون العدوى، لافتا إلى أن الأطفال خلال العمل بنظام الأفواج يضطرون للتوجه إلى بعض المحاضن التي عادة ما تكون مكتضة وفضاءاتها ضيقة مما يجعلها تمثل خطرا على الأطفال.

واعتبر الدكتور معز الشريف أن عودة الدراسة بصفة طبيعية له تأثير إيجابي على الأطفال.

ودعا عضو اللجنة، إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية بعد إلغاء العمل بنظام الأفواج على غرار الإبقاء على القاعات مفتوحة ومواصلة تطبيق توصيات اللجنة العلمية من غسل الأيادي وارتداء الكمامة.