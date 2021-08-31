الكاف: حالة وفاة و115 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” بالجهة، عن تسجيل حالة وفاة و115 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 266 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 28 و29 أوت الجاري.

ويرتفع بذلك، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 638 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 18390 إصابة، منها 17602 حالة تعافي.

وأورد التحيين، أيضا، تواصل إنخفاض عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى 44 مصابا بتاريخ اليوم، منهم 11 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، وذلك بالتوازي مع انخفاض الحالات النشيطة خلال الـ10 الايام الاخيرة الى 788 حالة، وهي أضعف حصيلة تسجل في الجهة منذ عدة شهور، وفق ما أكده لـ(وات)، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني.

وتواصل الإدارة الجهوية للصحة بالكاف التأكيد عبر بلاغاتها على خطورة الأوضاع الراهنة، داعية المواطنين إلى مواصلة التقيد بالبرتوكول الصحي في كل عناصره.