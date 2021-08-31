قابس-كوفيد19: تسجيل 155 إصابة جديدة من مجموع 377 عيّنة تحليل

كشف منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” أظهرتها نتائج 377 تحليلا لعينات أخذت من أشخاص يشتبه في اصابتهم بالوباء، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 20878 اصابة منها 20031 حالة شفاء و616 وفاة.

وأشار جبران، في تصريح لـ”وات”، إلى ان الاصابات الجديدة المسجّلة تتوزع الى 93 اصابة بقابس الجنوبية، و29 اصابة بقابس الغربية، و27 اصابة بقابس المدينة، و3 اصابات بمارث، واصابة واحدة بكل من الحامة والمطوية ومنزل الحبيب.

وأضاف أن 847 حالة مصنّفة حاليا نشيطة وتتوزع الى 275 حالة بقابس الجنوبية، و119 حالة بقابس المدينة، و93 حالة بمارث، و88 حالة بقابس الغربية، و80 حالة بالمطوية، و75 حالة بوذرف، و30 حالة بدخيلة توجان، و26 حالة بغنوش، و24 حالة بمطماطة الجديدة، و18 حالة بكل من الحامة ومنزل الحبيب، وحالة واحدة بمطماطة.

هذا ويبلغ عدد المصابين بالوباء، المقيمين حاليا باقسام “كوفيد 19” بالجهة، 75 مصابا من بينهم 9 مصابين يقيمون بوحدة الانعاش بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي بقابس، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي 211 اصابة لكل 100 الف ساكن، وفق ذات المصدر.