الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري يحقق في جويلية 2021 رصيدا ايجابيا ب156 مليون دينار

بدأ تصدير منتوجات الصيد البحري يسترجع نسقه ماقبل ازمة كوفيد-19 اذ حقق الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري، خلال شهر جويلية 2021 ، رصيدا إيجابيا بلغ 157.9 مليون دينار مقابل146.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 .

وحسب بيانات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 191.8% في جويلية 2021 مقابل 214.4% خلال جويلية 2020 .

وتطورت الصادرات بنسبة 27.4 بالمائة من حيث الكمية (3573 طن) و20 بالمائة من حيث القيمة (54.9مليون دينار) اذ بلغت 16605طن بقيمة 330 مليون دينار مقابل 13031.8 طن بقيمة 275.1 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 .

اما معدلات الأسعار عند التصدير فقد شهدت تراجعا طفيفا من21 د/كغ سنة 2020 الى 20 د/كغ سنة 2021 (تراجع ب5 بالمائة).

وبلغت واردات منتجات الصيد البحري خلال جويلية 2021 حوالي 32723.7 طن بقيمة 172مليون دينار مقابل 27460.5 طن بقيمة 128.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 حيث سجلت ارتفاعا على مستوى الكميات بحوالي 5263.3 طن (19%) وعلى مستوى القيمة ب 43.6 مليون دينار (%34).

كما سجلت معدلات الأسعار على مستوى التوريد ارتفاعا طفيفا ب 0.5 د للكيلوغرام الواحد مقارنة بسنة 2020.

واظهرت احصاءات وزارة الفلاحة تسجيل شبه استقرار في معدل الأسعار عند التصدير في جويلية 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ، حيث تم تسجيل ارتفاع في أسعار الرخويات ب 7 بالمائة واصناف أخرى وتراجع في أسعار الأسماك ب 16 بالمائة خاصة اسماك التن خاصة مع تراجع كميات التن المسمن و أسعار اسماك الوراطة المرباة التي أصبحت موجهة اكثر للسوق الليبية بأسعار متدنية .