ديوان المياه المعدنيّة يكشف سبب نقص مخزون المياه المعلّبة

جاء في بلاغ لإدارة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه أن الاضطراب الظرفي الحاصل على مستوى تزويد السوق من مادة المياه المعلبة في الآونة الأخيرة يعود إلى وجود اعتصامات واحتجاجات اجتماعية منذ حوالي أسبوعين على مستوى وحدتي تعليب.

وقد أدت هذه الاعتصامات إلى غلق الطرقات المؤدية لها وهو ما عطل في البداية عملية توزيع المياه وفي مرحلة ثانية تعذر على العاملين دخول مقرات العمل وبالتالي توقف الإنتاج كليا بهذين الوحدتين التي يوجد بها حاليا حوالي 8 ملايين قارورة منها مليون ونصف قارورة حجم صغير تعذر نقلها وتزويد السوق بها.

من جهة أخرى أضاف الديوان أن توقف الإنتاج بوحدتين أخريين نتيجة وجود عطب فني على مستوى سلسلة الإنتاج بها بسبب تعذر إنجاز أعمال الصيانة الوقائية الموسمية في آجالها بسبب جائحة كورونا ويسعى أصحابها إلى تجاوز هذا الخلل في اقرب الآجال.