عاجل: تعزيزات أمنيّة أمام معمل تعليب المياه بسيدي بوزيد

تدخل فريق من وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، لفك اعتصام وتفريق عدد من المحتجين والمعتصمين أمام معملي تعليب المياه المعدنية بمنطقة باطن الغزال الشمالية التابعة لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد باستعمال الغاز المسيل للدموع.

ووفق شمس أل أم فقد تم ايقاف 4 أشخاص من المعتصمين.

ويشار إلى ان مجموعة من سكان المنطقة اعتصموا منذ 10 ايام أمام مقر معملي تعليب المياه المعدنية بصفة مسترسلة، كما تعمدوا احيانا غلق الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين القيروان والقصرين وسيدي بوزيد ومنع الشاحنات والسيارات التي تنشط في نقل المياه من المرور ونقل الماء مما تسبب في ازمة في ايجاد المياه المعدنية بكامل ولاية سيدي بوزيد.

هذاوطالب المحتجون بتزويدهم بالماء الصالح للشرب وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين صاحب المعمل وأهالي المنطقة المتمثلة في تخصص نسبة من المياه التي يقع إخراجها من الابار العميقة والتي يتزود بها معمل التعليب منذ سنة 1994 .