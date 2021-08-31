شركة نقل تونس تواصل العمل بالتوقيت الصيفي إلى غاية 14 سبتمبر 2021

أعلنت شركة نقل تونس أنّه تقرّر مواصلة العمل بنظام الحصة الواحدة بالنسبة لكافة الأعوان الخاضعين لتوقيت عمل ثابت،وذلك عملا بالبلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية، المتعلق بتمديد العمل بالتوقيت الصيفي بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى غاية يوم 14 سبتمبر 2021.

وأفادت الشركة في بلاغ صادر عنها،أن توقيت العمل بالنسبة للأعوان الخاضعين لنظام الحصة الواحدة سيكون من الإثنين إلى السبت، من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الواحدة وأربعين دقيقة بعد الزوال، في حين سيكون توقيت العمل بالنسبة للأعوان الخاضعين لنظام الحصتين، حصة واحدة من الإثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال.